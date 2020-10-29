В Украине опубликовали архивные документы об использовании СССР своих дипломатов для агентурных целей за границей

Тематическая коллекция "Документы КГБ об Украине в ООН", которую опубликовал Центр исследований освободительного движения совместно с архивом Службы безопасности Украины и Архивом нацпамяти, насчитывает 46 документов.

Всего в архиве содержится более 25 тыс. документов Фото: depositphotos.com

В Украине опубликованы документы, свидетельствующие об использовании СССР своих дипломатов для агентурных целей за границей. Об этом 29 октября сообщил Центр исследований освободительного движения.

Также опубликованы документы о том, как украинская диаспора пыталась через Генассамблею ООН заявлять о политических репрессиях в СССР.

Тематическая коллекция "Документы КГБ об Украине в ООН", которую опубликовал центр совместно с архивом Службы безопасности Украины и Архивом нацпамяти, насчитывает 46 документов.

"КГБ писал характеристики на предлагаемых делегатов, готовил доклады об их поведении и проверял, могут ли они быть удачными кандидатами для распространения информации о "достижениях СССР", – рассказал координатор электронного архива Денис Пасечник.

Пресс-служба центра отмечает, что представители украинских организаций за рубежом пытались обращать внимание мирового сообщества на то, что УССР не являлась самостоятельным членом ООН, а все решения украинской делегации принимались по представлению Москвы. Они проводили акции протеста и демонстрации у здания ООН в Нью-Йорке, готовили тексты о нарушении прав человека в СССР, которые распространяли среди других делегатов ООН.

"Парадоксально, что СССР включал Украину в состав ООН, чтобы умножить свои голоса, но присутствие Украины позволило украинцам за границей на международном уровне обращать внимание на украинские проблемы – адвокатировать выход Украины из состава СССР, информировать о Голодоморе, русификации и уничтожении культуры, преследовании деятелей культуры и других украинских политзаключенных", – сказал директор архива СБУ Андрей Когут.

В пресс-службе сообщили, что сейчас на сайте электронного архива содержится более 25 тыс. оцифрованных архивных документов.