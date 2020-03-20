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В Украине ожидается существенное похолодание – Гидрометцентр

На выходных температура воздуха в Украине может опустится до -6 ºC, рассказали в Укргидрометцентре.

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В северных и западных областях Украины ожидается небольшой снег
В северных и западных областях Украины ожидается небольшой снег
Фото: depositphotos.com

21 – 22 марта в Украине ожидается существенное похолодание. Об этом 20 марта в Facebook проинформировала пресс-служба Укргидрометцентра.

"Уже в субботу начнется стремительное снижение температуры, что связано с вторжением арктической воздушной массы с севера и вдобавок фронтальные системы принесут осадки в виде дождя, которые в воскресенье (в западных и северных областях в субботу вечером) перейдут в небольшой снег. Ожидается снижение температуры ночью -1…-6 ºC, днем от -2 ºC до +3 ºC, в южной и восточной частях страны в течение суток +1…-6 ºC", – рассказали в Гидрометцентре.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2540094329575483

Синоптик Наталья Диденко добавила в Facebook, что на следующей неделе ночью также ожидаются небольшие морозы. С 26 марта в Украину придет потепление.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3287940121235943

Теги: Украина, погода, похолодание, потепление, Укргидрометцентр, снег, морозы, воздух, осадки, температура, Наталья Диденко
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