ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине полностью или частично восстановлены более 750 медучреждений – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 августа оккупанты ударили по операционной Херсонской городской клинической больницы
1 августа оккупанты ударили по операционной Херсонской городской клинической больницы
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине полностью или частично восстановлены более 750 медучреждений, поврежденных в ходе войны российскими оккупантами. Об этом 1 августа на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись опубликована в Facebook главы Кабмина.

"Более 750 медучреждений в разных уголках Украины восстановлены полностью или частично. Больше всего – в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях, – рассказал Шмыгаль. – Враг уничтожает украинские больницы, но мы будем их восстанавливать. Цель – не просто вернуть то, что было, а сделать в медицине качественный шаг вперед после нашей победы".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1266556510661050/

Контекст:

С первых дней полномасштабной войны страна-агрессор Россия повредила в Украине 1381 объект медучреждений и еще 184 разрушила до основания, проинформировали в Минздраве 18 июля. Среди регионов, где медицинская инфраструктура пострадала больше всего, – Харьковская, Херсонская, Донецкая, Николаевская и Киевская области, добавили в ведомстве.

Так, 1 августа оккупанты ударили по операционной Херсонской городской клинической больницы, из-за чего повреждения получили два этажа. В результате обстрела погиб врач, еще пятеро медиков получили ранения.

Теги: Украина, обстрелы, война России против Украины, больницы, разрушения, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, российские оккупанты, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы
Галина ГРИШИНА
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов
Галина ГРИШИНА
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Если капля йода стала синей, не покупайте. Эксперт рассказал, как выбрать в магазине качественную и вкусную колбасу без костей и кожи
Галина ГРИШИНА
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Гиалуроновая кислота. Эксперты рассказали, как ее использовать, чтобы получить заметный омолаживающий эффект
Галина ГРИШИНА
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся
Галина ГРИШИНА
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Маск выложил в сеть провокационное фото
Маск выложил в сеть провокационное фото
Галина ГРИШИНА
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
Галина ГРИШИНА
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином G
Алеся БАЦМАН
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (259516)
2
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (186567)
3
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (141037)
4
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (85710)
5
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (81251)
6
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (62825)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (50494)
8
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (41122)
 
 
 
 