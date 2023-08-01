В Украине полностью или частично восстановлены более 750 медучреждений – Шмыгаль

"Более 750 медучреждений в разных уголках Украины восстановлены полностью или частично. Больше всего – в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях, – рассказал Шмыгаль. – Враг уничтожает украинские больницы, но мы будем их восстанавливать. Цель – не просто вернуть то, что было, а сделать в медицине качественный шаг вперед после нашей победы".

Контекст:

С первых дней полномасштабной войны страна-агрессор Россия повредила в Украине 1381 объект медучреждений и еще 184 разрушила до основания, проинформировали в Минздраве 18 июля. Среди регионов, где медицинская инфраструктура пострадала больше всего, – Харьковская, Херсонская, Донецкая, Николаевская и Киевская области, добавили в ведомстве.

Так, 1 августа оккупанты ударили по операционной Херсонской городской клинической больницы, из-за чего повреждения получили два этажа. В результате обстрела погиб врач, еще пятеро медиков получили ранения.