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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел оккупантами больницы в Херсоне. Число пострадавших медиков возросло до пяти

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Оккупанты обстреляли Херсон в 11.10, попав в одно из учреждений здравоохранения, отмечали в ГВА
Оккупанты обстреляли Херсон в 11.10, попав в одно из учреждений здравоохранения, отмечали в ГВА
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

В Херсоне увеличилось количество пострадавших медиков в результате обстрела больницы российскими оккупантами 1 августа. Обновленную информацию в Telegram предоставил глава ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты обстреляли Херсон в 11.10, попав в одно из учреждений здравоохранения, сообщали в городской военной администрации. В результате российской атаки погиб молодой врач и ранена медсестра, ранее отмечали в ГВА.

"Стало известно о еще четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне, – уточнил в Telegram Прокудин. – У них диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. В целом этот российский террористический удар оборвал жизнь одного врача, пятеро – ранены".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Херсон, раненые, больница, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, медики, пострадавшие, контузия, врач, российские оккупанты, Александр Прокудин
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