Обстрел оккупантами больницы в Херсоне. Число пострадавших медиков возросло до пяти

Оккупанты обстреляли Херсон в 11.10, попав в одно из учреждений здравоохранения, сообщали в городской военной администрации. В результате российской атаки погиб молодой врач и ранена медсестра, ранее отмечали в ГВА.
"Стало известно о еще четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне, – уточнил в Telegram Прокудин. – У них диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. В целом этот российский террористический удар оборвал жизнь одного врача, пятеро – ранены".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.