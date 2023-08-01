Обстрел оккупантами больницы в Херсоне. Число пострадавших медиков возросло до пяти

Оккупанты обстреляли Херсон в 11.10, попав в одно из учреждений здравоохранения, отмечали в ГВА Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Оккупанты обстреляли Херсон в 11.10, попав в одно из учреждений здравоохранения, сообщали в городской военной администрации. В результате российской атаки погиб молодой врач и ранена медсестра, ранее отмечали в ГВА.

"Стало известно о еще четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне, – уточнил в Telegram Прокудин. – У них диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. В целом этот российский террористический удар оборвал жизнь одного врача, пятеро – ранены".