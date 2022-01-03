В Украине появятся природные парки "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр"

Документами также предусмотрено расширение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национальных природных парков "Меотида", "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский".

Указом №2/2022 предусмотрено создание природного парка "Холодный Яр" в Черкасской области, парку передали в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

Указом №3/2022 на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создан природный парк "Куяльницкий". В его состав вошли 10,8 тыс. га земель.

Согласно указу №4/2022, создан парк "Пуща Радзивилла" в Ровенской области, в его состав включается 24 тыс. га земель.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В Офисе президента отметили, что Кабинет Министров должен утвердить в течение шести месяцев положения о созданных парках. До 2024 года правительство должно решить вопрос передачи земель.