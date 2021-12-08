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В Украине презентовали IT-университет, который будет инвестировать в стартапы студентов

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В качестве дипломной работы выпускники университета будут представлять проект стартапа
В качестве дипломной работы выпускники университета будут представлять проект стартапа
Фото: depositphotos.com

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 8 декабря представил SET University – технологический университет, который будет инвестировать в стартапы студентов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

SET University будет действовать на базе  Киевской школы экономики, он начнет работать в 2022 году. Задача проекта – выпускать IT-специалистов и IT-предпринимателей, умеющих разрабатывать бизнес-планы и запускать свои проекты, отметили в релизе.

"У Украины есть потенциал стать самым крупным IT-хабом в Восточной Европе. У нас должно появляться еще больше единорогов, таких как GitLab или Grammarly. Одна из целей Минцифры – к 2024 году увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Поэтому мы создаем дополнительные стимулы государства для развития этой сферы", – сказал Федоров.

По его словам, в Украине ежегодно на рынок труда выходят около 20 тыс. новых IT-специалистов. Потребность рынка – более 30 тыс. в год. 

В качестве дипломной работы выпускники университета будут представлять проект стартапа. Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.

Специалисты анализируют потребности абитуриентов и IT-рынка для определения списка направлений обучения. Сейчас университет рассматривает следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things.

"Учить студентов будут профессора ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных IT-компаний. В частности, они смогут стать менторами студентов и презентовать реальные IT-кейсы, чтобы студенты приобщались к их решению", – рассказали в министерстве.

Контекст:

Украина является одним из лидеров в Европе в сфере предоставления глобальных услуг по разработке программного обеспечения. В стране работают более 900 IT-компаний и около 200 тыс. IT-специалистов. Такие данные были приведены в обзоре украинской компании N-iX, опубликованном в мае 2021 года.

С 2014 года экспортные поступления в экономику Украины от IT-индустрии выросли в три раза, в 2014-м они составляли $1,5 млрд, в 2020-м – $5 млрд. Об этом 17 июня сообщила компания GlobalLogic.

Теги: Украина, образование, экономика, абитуриенты, технологии, студенты, IT-сфера, Михаил Федоров, Минцифры, Киевская школа экономики
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