В Украине презентовали IT-университет, который будет инвестировать в стартапы студентов

SET University будет действовать на базе Киевской школы экономики, он начнет работать в 2022 году. Задача проекта – выпускать IT-специалистов и IT-предпринимателей, умеющих разрабатывать бизнес-планы и запускать свои проекты, отметили в релизе.

"У Украины есть потенциал стать самым крупным IT-хабом в Восточной Европе. У нас должно появляться еще больше единорогов, таких как GitLab или Grammarly. Одна из целей Минцифры – к 2024 году увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Поэтому мы создаем дополнительные стимулы государства для развития этой сферы", – сказал Федоров.

По его словам, в Украине ежегодно на рынок труда выходят около 20 тыс. новых IT-специалистов. Потребность рынка – более 30 тыс. в год.

В качестве дипломной работы выпускники университета будут представлять проект стартапа. Лучшие проекты получат инвестирование от венчурной студии, действующей на базе университета.

Специалисты анализируют потребности абитуриентов и IT-рынка для определения списка направлений обучения. Сейчас университет рассматривает следующие дисциплины: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data и Internet of Things.

"Учить студентов будут профессора ведущих украинских и зарубежных университетов и топ-менеджеры украинских и международных IT-компаний. В частности, они смогут стать менторами студентов и презентовать реальные IT-кейсы, чтобы студенты приобщались к их решению", – рассказали в министерстве.