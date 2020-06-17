В Украине с 20 июня будет ограничено движение большегрузного транспорта

Решение об ограничении движения большегрузного транспорта по дорогам при температуре выше +28 ºС будет действовать до 31 августа.

Кабинет Министров Украины на заседании 17 июня принял решение об ограничении движения грузового транспорта массой свыше 24 тонн с 20 июня по 31 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, представляя проект распоряжения, заявил, что "Укравтодор", Национальная полиция и местные органы исполнительной власти должны "принять меры по ограничению движения транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха выше +28 ºС на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов с 8.00 до 20.00".

По его словам, с 20 июня по 31 августа мобильные группы Госслужбы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ "будут выявлять факты нарушений правил проезда транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные".

Решение принято "для недопущения разрушения покрытия автомобильных дорог".