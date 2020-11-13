В Украине с COVID-19 госпитализированы более 28 тыс. человек – Степанов

В Украине на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 83 тыс. мест в больницах, это половина всего коечного фонда страны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: Все имеет границы. У нас элементарно не хватит врачей Фото: Максим Степанов / Facebook

На утро 13 ноября в украинских больницах находился 28 541 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, общее количество больничных коек, которые в Украине можно выделить для лечения больных COVID-19, – 83 тыс. Это половина всего коечного фонда страны.

"Кроме этого, мы готовимся развернуть мобильные госпитали. Мы выбрали три региона: Киев, Краматорск, Одесса. В зависимости от региона госпиталь будет разворачиваться на территории дворца спорта или выставочного центра", – сказал министр.

Он подчеркнул, что мобильные госпитали будут разворачиваться в случае худшего развития сценария событий.

"Но это все имеет границы. У нас элементарно не хватит врачей. То, что мы сейчас видим в Польше", – отметил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 13 ноября в Украине зарегистрировали более 512 тыс. случаев коронавирусной инфекции из них 11 787 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, а выздоровело 227 694 человека.