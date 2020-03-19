В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерло 66 человек

С 9-го по 15 марта в Украине ОРВИ заболело 201 653 человека, трое из них скончались от осложнений, сообщили в Минздраве.

С начала эпидемического сезона, который наступил в октябре 2019 года, в Украине от осложнений гриппа умерло 66 человек. Об этом 18 марта рассказали в пресс-центре Минздрава в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что ни один из умерших не был вакцинирован. С начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.

С 9-го по 15 марта в Украине ОРВИ заболело 201 653 человека, из них 66,6% – дети. Три человека скончались от осложнений.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности", – рассказали в пресс-службе.

17 марта в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский сказал, что благодаря карантину по профилактике коронавируса в Украине ускорится снижение уровня заболеваемости гриппом.