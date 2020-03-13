В Запорожской области от осложнений гриппа умер шестилетний ребенок

Мальчик, который умер в Мелитополе от осложнений гриппа, не был привит, рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В Мелитополе Запорожской области от осложнений гриппа умер шестилетний ребенок. Об этом 13 марта проинформировала пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Ребенок заболел 5 марта, родители обратились за медицинской помощью к семейному врачу 6 марта с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, также у него был незначительный насморк, боль в горле.

"Диагноз – назофарингит, лечился дома. 9 марта состояние мальчика стремительно ухудшилось, температура тела упала до 34 градусов. Ребенок был госпитализирован в стационар в 12.10 в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности, в 12.50 он умер", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что против гриппа мальчик не был привит.

Всего с начала эпидемического сезона, который наступил в октябре 2019 года, в Запорожской области зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа, в том числе 5 – среди взрослых и 1 – ребенок.

Всего в Украине с начала эпидсезона зарегистрировано 63 летальных случая от гриппа, все из умерших не прививались против гриппа.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.