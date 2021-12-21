В Украине самые бедные не пенсионеры, а семьи с двумя детьми – Институт демографии

"Рождение второго ребенка – это самый серьезный риск бедности. Не пенсионеры у нас самые бедные, а семьи с двумя-тремя детьми", – сказала Либанова.

По ее словам, выплаты по рождению ребенка способствуют увеличению рождаемости в краткосрочном измерении.

"Выплаты два-три года действуют везде великолепно. Правда, что получается, их обычно анонсируют, и примерно за год до того, как их должны ввести, – катастрофическое падение рождаемости. Зато потом мы имеем хороший подъем. Во всяком случае, могу сказать, что 2009 год – это единственный поствисокосный год, когда в Украине не было снижения количества родившихся", – отметила демограф.

Она сообщила, что в Украине снизилась рождаемость в группе 20–24 года.

"В группе 25–29 лет она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства", – уточнила Либанова.