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Смертность в Украине по сравнению с прошлым годом возросла более чем на 25% – Госстат

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На ноябрь 2021 года численность населения в Украине составила чуть более 41 млн человек
На ноябрь 2021 года численность населения в Украине составила чуть более 41 млн человек
Фото: depositphotos.com

Согласно данным, обнародованным Государственной службой статистики Украины (Госстат), по сравнению с 2021 годом общая смертность в стране выросла на 25,8%. Это следует из обзора "Численность населения в Украине на 1 ноября 2021 года", размещенного на сайте Госстата.

В октябре 2021 года в Украине умерло 74 282 человек – на 15 235 человек больше, чем в октябре прошлого года (59 047). Всего с начала 2021 года в Украине умерло 562 137 человек (на 76 403 летальных случаев больше, чем за январь – сентябрь прошлого года (426 687 человек).

На 1 ноября 2021 года численность наличного населения в Украине составила 41,3 млн человек. С начала года население Украины сократилось на 317 тыс. человек, родилось за этот период 229 тыс. человек (в прошлом году – 247 тыс.), миграционный прирост составил 15,5 тыс. человек (в 2020-м – 6,9 тыс.).

График: ukrstat.gov.ua
График: ukrstat.gov.ua

Контекст:

Население Украины сокращается одними из самых быстрых в мире темпов: к 2050 году оно может составить 35 млн. Об этом говорится в аналитической справке Организации Объединенных Наций "Демографические процессы", подготовленной в ноябре 2021 года. 

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. 

В 2019 году население Украины сократилось на четверть миллиона человек

Теги: Украина, статистика, Госстат, смертность, демография, население, рождаемость
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