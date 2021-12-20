Смертность в Украине по сравнению с прошлым годом возросла более чем на 25% – Госстат

На ноябрь 2021 года численность населения в Украине составила чуть более 41 млн человек Фото: depositphotos.com

В октябре 2021 года в Украине умерло 74 282 человек – на 15 235 человек больше, чем в октябре прошлого года (59 047). Всего с начала 2021 года в Украине умерло 562 137 человек (на 76 403 летальных случаев больше, чем за январь – сентябрь прошлого года (426 687 человек).

На 1 ноября 2021 года численность наличного населения в Украине составила 41,3 млн человек. С начала года население Украины сократилось на 317 тыс. человек, родилось за этот период 229 тыс. человек (в прошлом году – 247 тыс.), миграционный прирост составил 15,5 тыс. человек (в 2020-м – 6,9 тыс.).

График: ukrstat.gov.ua