ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минздраве объяснили, почему Украина часто попадает в мировые топы по смертям от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19
В Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

Украина не является лидером в мире по количеству смертей от коронавируса в пересчете на количество населения, хоть в мировых топах она и попадает в лидеры по смертям за сутки. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть суточные летальные случаи, смертность и летальность. Часто мы, оперируя этими тремя факторами, говорим, что Украина в лидерах. Если мы посмотрим на Европу с момента эпидемии и по сей день – Украина занимает 18–20 место в пересчете количества летальных исходов у больных с коронавирусной инфекцией на миллион населения", – отметил он.

Поэтому фактически Украина не является лидером по смертности, подчеркнул министр.

"Когда мы берем страну, зашедшую в волну, она находится на пике. Потом убывание, но все равно хвост летальных исходов имеет две–три недели опоздания, он догоняет этот пик. И сравниваем со страной, в которой еще пик не начинался, по суточным случаям. Это неправильно. Сегодня мы пик прошли, но нас еще хвост летальных исходов догоняет", – сказал Ляшко.

По его словам, в Украине было принято решение включать в COVID-статистику не смерти вследствие коронавирусной инфекции, а смерти людей, которые болели COVID-19. Чтобы точно установить, что причиной смерти стал именно коронавирус, нужно время, а Минздраву нужно реагировать на ситуацию с эпидемией оперативно, отметил министр.

"Без разницы, есть эпидемия или нет, каждые шесть минут случается инсульт. Вероятность того, что у человека, больного COVID-19 случится инсульт, огромна и человек умрет от инсульта. Однако он все равно у нас в статистику будет попадать как летальный случай человека, инфицированного коронавирусом. В дальнейшем, когда мы будем рассчитывать смертность (показатель на 100 тыс. населения) или летальность (сколько летальных исходов от всех инфицированных) будут появляться две величины: всего [смертей] и из них те, где коронавирус привел к летальному исходу", – объяснил Ляшко.

Контекст:

Украина регулярно оказывается среди мировых лидеров по количеству смертей за сутки от коронавируса. Например, 22 ноября, 29 ноября и 6 декабря данные сервиса Worldometers показывали, что Украина – вторая в мире по количеству умерших за сутки. 7 декабря Украина находилась на четвертом месте.

По состоянию на утро 8 декабря в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, 89,4 тыс. человек умерли. За последние сутки заболели 9 тыс. украинцев, а умерли – 450.

Теги: Украина, смерть, статистика, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фу!", "С ума сойти". Дорофеева и Dantes сняли совместный ролик с высунутыми языками
"Фу!", "С ума сойти". Дорофеева и Dantes сняли совместный ролик с высунутыми языками
"Любимый солнечный малыш". Билык показала архивное фото с младшим сыном
"Любимый солнечный малыш". Билык показала архивное фото с младшим сыном
  "Попиарились и разбежались". Чмерковский назвал украинское шоу, за съемки в котором ему теперь стыдно
  "Попиарились и разбежались". Чмерковский назвал украинское шоу, за съемки в котором ему теперь стыдно
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера
"Такая красивая женщина". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Доэрти, которая борется с раком, показала свое новое фото
"Такая красивая женщина". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Доэрти, которая борется с раком, показала свое новое фото
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (151277)
2
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (76490)
3
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (73113)
4
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (70415)
5
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (61044)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (56496)
7
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале" (33515)
8
"Бордовый бутончик розы". Вера Брежнева засветила голое тело (29012)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS