В Минздраве объяснили, почему Украина часто попадает в мировые топы по смертям от COVID-19

"Есть суточные летальные случаи, смертность и летальность. Часто мы, оперируя этими тремя факторами, говорим, что Украина в лидерах. Если мы посмотрим на Европу с момента эпидемии и по сей день – Украина занимает 18–20 место в пересчете количества летальных исходов у больных с коронавирусной инфекцией на миллион населения", – отметил он.
Поэтому фактически Украина не является лидером по смертности, подчеркнул министр.
"Когда мы берем страну, зашедшую в волну, она находится на пике. Потом убывание, но все равно хвост летальных исходов имеет две–три недели опоздания, он догоняет этот пик. И сравниваем со страной, в которой еще пик не начинался, по суточным случаям. Это неправильно. Сегодня мы пик прошли, но нас еще хвост летальных исходов догоняет", – сказал Ляшко.
По его словам, в Украине было принято решение включать в COVID-статистику не смерти вследствие коронавирусной инфекции, а смерти людей, которые болели COVID-19. Чтобы точно установить, что причиной смерти стал именно коронавирус, нужно время, а Минздраву нужно реагировать на ситуацию с эпидемией оперативно, отметил министр.
"Без разницы, есть эпидемия или нет, каждые шесть минут случается инсульт. Вероятность того, что у человека, больного COVID-19 случится инсульт, огромна и человек умрет от инсульта. Однако он все равно у нас в статистику будет попадать как летальный случай человека, инфицированного коронавирусом. В дальнейшем, когда мы будем рассчитывать смертность (показатель на 100 тыс. населения) или летальность (сколько летальных исходов от всех инфицированных) будут появляться две величины: всего [смертей] и из них те, где коронавирус привел к летальному исходу", – объяснил Ляшко.
Украина регулярно оказывается среди мировых лидеров по количеству смертей за сутки от коронавируса. Например, 22 ноября, 29 ноября и 6 декабря данные сервиса Worldometers показывали, что Украина – вторая в мире по количеству умерших за сутки. 7 декабря Украина находилась на четвертом месте.
По состоянию на утро 8 декабря в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, 89,4 тыс. человек умерли. За последние сутки заболели 9 тыс. украинцев, а умерли – 450.