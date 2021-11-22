Украина – вторая в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки

В Украине 21 ноября подтвердили 377 смертей от коронавируса Фото: depositphotos.com

В Украине в воскресенье подтвердили 377 смертей от коронавируса. Больше только в России – 1252. В пятерку лидеров также вошли Индия (249), Мексика (227) и Турция (195).

Также больше сотни смертей на Филиппинах (175), Румынии (105) и Иране (104).

Скриншот: worldometers.info

По количеству новых случаев Украина 21 ноября была на 11-м месте (10 635). Лидировали Великобритания (40 004), Россия (36 970) и Германия (36 870).