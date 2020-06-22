В Украине сегодня ожидаются грозы с градом – Укргидрометцентр

Согласно прогнозу синоптиков, 22 июня температура по Украине днем составит +24...+29 °С, ночью +15...+20 °С.

В ГСЧС предупредили о грозах и шквалах в Киеве I уровня опасности Фото: depositphotos.com

22 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в некоторых районах град. Об этом сообщают в пресс-службе Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с, в Карпатском регионе и местами в южных областях значительные дожди", – говорится в сообщении.

Температура по Украине днем составит +24...+29 °С, ночью +15...+20 °С.

В Киеве дневная температура ожидается +27...+29, а ночью +18...+20. Днем в столице и области ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности), отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



