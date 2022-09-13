В Украине собираются полностью отменить книгу жалоб – Министерство экономики

Книгу жалоб предлагают отменить в сфере пассажирского транспорта, гостиниц и услуг по трудоустройству Фото: depositphotos.com

Речь идет о сфере пассажирского транспорта, гостиниц и услуг по трудоустройству. В Кабмине предлагают заменить книгу жалоб отзывами в интернете, прямыми заявлениями к предприятию, жалобами в Госпотребслужбу, органы местной власти и на "горячие линии".

В ведомстве ссылаются на законодательство Евросоюза, где книги жалоб и предложений не используются.

В Минэкономики напомнили, что в 2019 году правительство отменило обязательное применение книги отзывов и предложений в сфере торговли и ресторанного хозяйства. Другие же предприниматели до сих пор вынуждены тратить значительные средства на такое администрирование – порядка 47 млн грн за год, говорится в проекте.

Проект постановления будет находиться на общественном обсуждении 30 дней, после этого документ рассмотрят на заседании правительства.