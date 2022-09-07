В Украине создали единую экстренную службу 112

"Целью законопроекта является повышение эффективности оказания экстренной помощи путем разгрузки экстренных служб и создания единого центра принятия и обработки сообщений", – говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает:

предоставление экстренным службам прав автоматически получать информацию о местонахождении абонента (данные по геолокации) и поставщикам электронных коммуникаций (мобильная связь, интернет) предоставлять экстренным службам такую информацию.

Кроме того, создание и внедрение службы 112 является одним из обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Контекст:

29 августа заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко сообщил, что в Киеве и Киевской области в 2023 году планируют запустить единую телефонную линию 112 для вызова скорой помощи, полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Бондаренко рассказал, что диспетчеры линии 112 "обязательно будут владеть двумя-тремя наиболее распространенными иностранными языками, по возможности будут привлекаться операторы, владеющие менее распространенными языками".

Сейчас украинцы могут дозвониться спасателям по номеру 101, номер телефона полиции – 102, "скорой" – 103.