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ОБЩЕСТВО

В Украине создали единую экстренную службу 112

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Оперативно-диспетчерские службы объединят в одну
Оперативно-диспетчерские службы объединят в одну
Фото:depositphotos.com

Верховная Рада 308 голосами одобрила закон №7581 о системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Об этом 7 сентября сообщили на сайте парламента.

"Целью законопроекта является повышение эффективности оказания экстренной помощи путем разгрузки экстренных служб и создания единого центра принятия и обработки сообщений", – говорится в пояснительной записке. 

Закон предусматривает:

  • создание единого центра приема и обработки экстренных вызовов;
  • прием обращений в экстренные службы по принципу "единого окна", что позволит использовать для вызова единый телефонный номер 112 и объединить вызовы диспетчерских служб 101, 102, 103, 104;

  • предоставление экстренным службам прав автоматически получать информацию о местонахождении абонента (данные по геолокации) и поставщикам электронных коммуникаций (мобильная связь, интернет) предоставлять экстренным службам такую информацию.

Кроме того, создание и внедрение службы 112 является одним из обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Контекст:

29 августа заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко сообщил, что в Киеве и Киевской области в 2023 году планируют запустить единую телефонную линию 112 для вызова скорой помощи, полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Бондаренко рассказал, что диспетчеры линии 112 "обязательно будут владеть двумя-тремя наиболее распространенными иностранными языками, по возможности будут привлекаться операторы, владеющие менее распространенными языками".

Сейчас украинцы могут дозвониться спасателям по номеру 101, номер телефона полиции – 102, "скорой" – 103.

Теги: Верховная Рада, скорая помощь, закон, Евросоюз, экстренная медицина
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