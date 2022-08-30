В 2023 году в Киеве и области начнет работать единая телефонная линия для всех экстренных служб – МВД

"Линия 112 – это не только унификация телефонного номера, это изменение методологии реагирования и коммуникации с человеком, который обращается за помощью. Люди получают возможность не только в одностороннем порядке сообщить о случившемся, с ними оператор 112 будет поддерживать двустороннюю коммуникацию. Обновлять информацию, координировать службы, присутствие которых необходимо на месте происшествия", – сказал он.

Замминистра назвал это "новым уровнем, новым качеством, большей эффективностью".

"Это вкладывается в концепцию европейской линии 112, где сейчас также обновляются протоколы методологии реагирования, работы операторов", – объяснил Бондаренко.

По его словам, необходимость унификации телефонной связи с экстренными службами показала ситуация на деоккупированной части Киевской области.

"Были повреждены наземные коммуникации, на которых работали линии 101, 102, 103, и население, которое не выехало из городов, потеряло возможность коммуникации", – говорится в сообщении МВД.

Бондаренко рассказал, что диспетчеры линии 112 "обязательно будут владеть двумя-тремя наиболее распространенными иностранными языками, по возможности будут привлекаться операторы, владеющие менее распространенными языками".

"Что важно в работе линии 112? Когда человек позвонил на линию и связь оборвалась, он перезванивает и попадает к тому же оператору. Если из одной локации звонят несколько человек, эти звонки обрабатываются и прикрепляются к карточке одного события, информация не дублируется, она обновляется", – подчеркнул замглавы МВД.