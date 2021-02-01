В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО

В Украине 1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Регистрация продлится до 5 марта.
"Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования", – говорится в сообщении.
Участники ВНО должны будут подать документы для регистрации в учебных заведениях (для выпускников этого учебного года) или в региональных центрах оценивания качества образования (для выпускников прошлых годов).
Комплект документов включает оформленную на сайте регистрационную карту, копию паспорта, копию документа о полном среднем общем образовании (для выпускников прошлых лет), другие документы при необходимости (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).
До 30 апреля участники ВНО смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня по следующему графику:
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
Дополнительный период регистрации на ВНО будет действовать с 6-го по 18 мая, а дополнительная сессия оценивания пройдет с 29 июня по 16 июля.
5 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Тестирование пройдет 10 апреля. Стоимость пробного ВНО составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона.