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В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО

Регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания продлится с 1 февраля по 5 марта, тестирование пройдет с 21 мая по 15 июня.

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Первым в рамках ВНО запланировано тестирование по химии
Первым в рамках ВНО запланировано тестирование по химии
Фото: depositphotos.com

В Украине 1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Регистрация продлится до 5 марта.

"Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам. Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования", – говорится в сообщении.

Участники ВНО должны будут подать документы для регистрации в учебных заведениях (для выпускников этого учебного года) или в региональных центрах оценивания качества образования (для выпускников прошлых годов).

Комплект документов включает оформленную на сайте регистрационную карту, копию паспорта, копию документа о полном среднем общем образовании (для выпускников прошлых лет), другие документы при необходимости (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

До 30 апреля участники ВНО смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня по следующему графику:

  • 21 мая – химия;
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
  • 25 мая – английский язык;
  • 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
  • 4 июня – история Украины;
  • 7 июня – физика;
  • 10 июня – биология;
  • 15 июня – география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Инфографика: mon.gov.ua
Инфографика: mon.gov.ua

Дополнительный период регистрации на ВНО будет действовать с 6-го по 18 мая, а дополнительная сессия оценивания пройдет с 29 июня по 16 июля.

5 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Тестирование пройдет 10 апреля. Стоимость пробного ВНО составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Министерство образования, ВНО, школы, Минобразования
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