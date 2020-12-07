В Украине впервые с августа зафиксировано снижение недельного прироста больных COVID-19 – Минздрав

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последнюю неделю COVID-19 заболело почти на 7,5 тыс. пациентов меньше, чем за предыдущую.

За неделю в Украине провели почти 280 тыс. тестирований на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине снизился недельный прирост больных коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 7 декабря проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я вам хочу сообщить, что начиная с конца августа впервые мы получили уменьшение количества заболевших по сравнению с позапрошлой неделей. Если на позапрошлой неделе, то есть с 23-го по 29 ноября, у нас было 96 936 [новых случаев], то сейчас за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) – 89 322. То есть почти на 7,5 тыс. меньше", – сказал он.

Министр подчеркнул, что тестирований было проведено примерно одинаковое количество на прошлой и позапрошлой неделе – около 279 тыс.

По данным Степанова, снизилось и число госпитализированных с подозрением на коронавирус и с подтвержденным COVID-19: на прошлой неделе таких было 10 100, на позапрошлой – 11 606.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.