В Украине всего 2% школ являются частными, треть этих заведений находится в Киеве

34% частных учебных заведений расположены в Киеве.
"Каждая пятая школа в Киеве является частной. Речь идет исключительно о лицензированных Министерством образования и науки заведениях", – уточнили в посте.
Эксперты обратили внимание на то, что из госбюджета выделяются средства на обучение в государственных школах, однако украинцы все чаще ищут для своих детей лучшие опции – в частности, более безопасную среду, небольшие классы.
"Большинство государственных школ этому запросу не отвечают. И как выход родители выбирают частные учреждения среднего образования", – отметили в сообщении.
В Украине нет обобщенных статистических данных по образованию, что является базой для злоупотреблений. Об этом 7 сентября заявил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. По его словам, в Единой государственной электронной базе образования указано около 16 тыс. школ. В сводных данных областных департаментов – около 10 тыс. школ.
В 2021 году в первые классы украинских школ пошли 400 тыс. детей, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.