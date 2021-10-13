В Украине всего 2% школ являются частными, треть этих заведений находится в Киеве

34% частных учебных заведений расположены в Киеве.

"Каждая пятая школа в Киеве является частной. Речь идет исключительно о лицензированных Министерством образования и науки заведениях", – уточнили в посте.

Эксперты обратили внимание на то, что из госбюджета выделяются средства на обучение в государственных школах, однако украинцы все чаще ищут для своих детей лучшие опции – в частности, более безопасную среду, небольшие классы.

"Большинство государственных школ этому запросу не отвечают. И как выход родители выбирают частные учреждения среднего образования", – отметили в сообщении.