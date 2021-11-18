В Украине вынесли первый тюремный приговор за преступление на почве гомофобии

В связи с тем, что у подозреваемого уже была судимость с неотбытым наказанием, его признали виновным в хулиганстве (с указанием гомофобного мотива совершения преступления) и приговорили к лишению свободы сроком на четыре года и один месяц.

При этом один из пострадавших (Сергей Савин) утверждает, что мужчину осудили на четыре года и 10 месяцев.