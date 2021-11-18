В Украине вынесли первый тюремный приговор за преступление на почве гомофобии

В связи с тем, что у подозреваемого уже была судимость с неотбытым наказанием, его признали виновным в хулиганстве (с указанием гомофобного мотива совершения преступления) и приговорили к лишению свободы сроком на четыре года и один месяц.
При этом один из пострадавших (Сергей Савин) утверждает, что мужчину осудили на четыре года и 10 месяцев.
25 июля 2021 года во Львове группа молодых людей напала на Сергея Савина и Максима Вербу в связи с тем, что те показались им похожими на геев. Об этом сообщали в Facebook сами пострадавшие.
Савина и Вербу избили, а также похитили у них телефон и кошелек. По подозрению в нападении были задержаны четыре человека, наказание получили двое из них: одного осудили на условный срок (четыре года), второго – на реальный тюремный срок.