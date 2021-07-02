В Украине за сутки подтвердили меньше новых случаев COVID-19, чем накануне

За сутки в Украине сделали 44 тыс. тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"1 июля 2021 года в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 36, медработников – 33). Также за прошлые сутки госпитализировано 439 человек, летальных случаев – 33, выздоровело 1197 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 705 новых случаев COVID-19.

В четверг украинцам сделали 44 088 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 19 756.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (194) и Одесской области (53).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 236 497 случаев коронавирусной инфекции, скончался 52 391 пациент с COVID-19, выздоровели 2 169 584 человека.