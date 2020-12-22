В Украине подтверждено более 1 млн случаев COVID-19 – Университет Хопкинса

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Украине коронавирус подтвержден у 1 007 191 человека, по официальной статистике украинского Минздрава – у 979 506 человек. Разница в цифрах связана с тем, что университет учитывает данные о заболевших в оккупированном Россией Крыму.

По официальной информации, в Украине заболело 979,5 тыс. человек Фото: EPA

В Украине по состоянию на 22 декабря число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни в мире.

По информации университета, в стране подтвержден 1 007 191 случай заражения, умерли 17 525 заболевших, выздоровели 622 140 пациентов.

Украина стала 16-й страной в мире, где инфицировались более 1 млн человек, после США, Индии, Бразилии, России, Франции, Соединенного Королевства, Турции, Италии, Испании. Аргентины, Германии, Колумбии, Мексики, Польши и Ирана.

По официальным данным Минздрава, число заболевших в Украине по состоянию на утро 22 декабря достигло 979 506 человек, 16 897 больных умерли, 600 288 выздоровели. Разница в данных объясняется, тем, что Университет Хопкинса учитывает данные о заболевших в оккупированных Россией Крыму и Севастополе (21 756 и 5929 случаев соответственно).

Всего в мире коронавирус подтвержден у 77,4 млн заболевших, 1,7 млн человек умерли, 43,7 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.