В Украине жители 350 сел вскоре получат 4G-связь – Минцифры

По его словам, операторы получили участки на полгода быстрее, чем обычно, благодаря закону №2078-IX, который упрощает передачу земель под элементы электронной связи.

"Продолжаем делать все, чтобы украинцы имели мобильный интернет и связь где угодно", – отметил Федоров.