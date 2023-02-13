В Украине жители 350 сел вскоре получат 4G-связь – Минцифры

По его словам, операторы получили участки на полгода быстрее, чем обычно, благодаря закону №2078-IX, который упрощает передачу земель под элементы электронной связи.
"Продолжаем делать все, чтобы украинцы имели мобильный интернет и связь где угодно", – отметил Федоров.
4G-связь в Украине появилась в 2017 году. Главное отличие 4G от 3G – в скорости передачи данных. Кроме того, 4G-сети (стандарт LTE) предоставляют абонентам широкополосный доступ к интернету – это значит, что пользоваться сетью без "проседания" скорости доступа сможет больше людей.