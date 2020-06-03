"В украинской психиатрической системе происходит катастрофа". Глузман обратился к депутатам Рады

По словам украинского врача-психиатра, правозащитника Семена Глузмана, в ходе реформы психиатрической системы Украины многие пациенты могут оказаться на улице и совершать насильственные преступления.

Глузман: Тысячи психиатрических пациентов уходят на улицу, в голод, они неизбежно станут носителями туберкулезной бактерии и коронавируса Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Реформа психиатрической системы Украины в ее нынешнем виде несет угрозу обществу. Об этом говорится в обращении врача, президента Ассоциации психиатров Украины, правозащитника Семена Глузмана к депутатам Верховной Рады, которое он разместил в своем Facebook 2 июня.

По его словам, с 2016 года, когда Министерство здравоохранения приступило к планированию и осуществлению медреформы, голоса профессионалов в сфере психиатрии не слушают. Речь шла не о реформе системы психиатрии как таковой, а о переформатировании финансовых потоков внутри системы, считает Глузман.

"Однобокий и поверхностный взгляд на существующие проблемы создал ту невозможную ситуацию, тот коллапс, с которым столкнулись сейчас и специалисты, и пациенты, и их родственники, и украинское общество в целом. В результате – в украинской психиатрической системе происходит катастрофа. Тысячи психиатрических пациентов уходят на улицу, в голод и отсутствие какого-либо лечения. Они неизбежно станут носителями туберкулезной бактерии и коронавируса. Для многих из них возвращение в дом, где они прежде жили, невозможно. Их там не ждут. Некоторые, находясь в психотическом состоянии, будут совершать насильственные преступления", – написал он.

В Украине за все годы независимости так и не создали промежуточные институты для психически больных людей, не нуждающихся в стационарном лечении, подчеркнул специалист.

"Как минимум 20 лет Ассоциация психиатров Украины настаивала на создании таких институтов, гораздо менее затратных, нежели психиатрические стационары. Нас не услышали. То, что давно функционирует в Европе, Северной Америки, Африке и Азии, у нас по-прежнему отсутствует", – констатировал он.

Глузман обратился к нардепам с призывом остановить "процессы разрушения".

В Украине в 2018 году началась медреформа. С 2019 года Минздрав внедряет новую систему финансирования профильной и узкоспециализированной медпомощи.

В 2019 году Глузман называл действия министерства в сфере реформы системы психиатрии "ужасными".