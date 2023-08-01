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В Украину идет сильная жара. В конце недели в некоторых областях температура может достигать 40 °С

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В Украине в конце недели будет очень жарко
В Украине в конце недели будет очень жарко
Фото: EPA

С середины следующей недели в ряде регионов Украины ожидается очень жаркая погода. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр 31 июля в YouTube.

Согласно прогнозу, в понедельник местами ожидаются дожди, далее в основном без осадков. Жаркая погода в большинстве регионов начнется со среды.

Температурные показатели будут расти особенно на юге страны – уже в ближайшее время ночью будет преобладать температуры 17–23 °С, а днем 27–33 °С. На остальной территории ближайшие ночи температура воздуха составит 13–19 °С, в  дневные часы 23–28 °С, а с третьего августа  по всей территории Украины 25–30 °С, и немного жарче на юге, говорится в прогнозе.

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что в конце недели, 4–6 августа, температура воздуха в большинстве областей составит 32–39 °С, а на востоке и юге, вероятно, достигнет 40 °С. Смогут избежать сильной жары только западные области Украины, добавила она. Диденко написала советы, как легче перенести жару.

"Посмотрите исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа, внимательно присматривайтесь к поведению кота, ни за что не оставляйте животных в автомобиле, прикупите что-то от артериального давления, запланируйте поделать лучше что-то дома, поменьше бегайте по улице, не топчите горячий асфальт. В ближайший сквер, во двор, в парк – будет легче дышать", – советует она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid035xXNK4Bw3uohaiDKzZBULdeEJUbLyBNUu43iCEmCJs8SiqAeGFLeW5KdzmTADd3Cl

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на весь август, сообщает Meteoprog. По его данным, после жары в первой декаде месяца ожидается перестройка атмосферных процессов, результатом которой станет ощутимое снижение температуры в большинстве областей Украины. Также прогнозируются обильные дожди.

После 20 августа погодные условия над Украиной и в целом над Европой приобретут более динамичный характер, что будет проявляться в более частой смене циклонов и антициклонов. Осадки пройдут в большинстве регионов страны, а температурный фон будет колебаться в пределах средних многолетних показателей.

Среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 20–26 °С. Осадки в течение месяца будут распределяться неравномерно, однако в западных областях традиционно их будет больше, местами выше нормы на 50–80 %. В то же время в южной части страны и на крайнем востоке имеются высокие риски развития засухи и пожароопасной ситуации за счет преобладания более сухих воздушных масс и значительно более высоких температур.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, погода, жара, синоптики, прогноз погоды
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