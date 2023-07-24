Из-за жары начались масштабные лесные пожары в Греции. С острова Родос эвакуировали 30 тыс. человек. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
На греческом острове Родос шестой день продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых власти эвакуировали около 30 тыс. человек, сообщает 24 июля Euronews
. Среди эвакуированных есть туристы. Министр по вопросам климатического кризиса Греции Василис Кикилиас назвал это "крупнейшей эвакуацией за всю историю страны". Огневой фронт растянулся на 9 км. Только за последние сутки пожарные обнаружили 46 новых очагов пламени, тушение осложняется ветром и жарой. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на Родосе может достигнуть 44 °C. По данным властей, тушение пожаров займет еще как минимум несколько дней. Грекам помогают пожарные из Франции, Италии, Израиля и Кипра. Лесной пожар также стал причиной эвакуации с популярного у туристов острова Корфу, сообщает Reuters
. Официальные лица заявили, что угроза новых пожаров высока почти во всех регионах страны. Фотографии с места событий опубликовало агентство EPA
.