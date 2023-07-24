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Из-за жары начались масштабные лесные пожары в Греции. С острова Родос эвакуировали 30 тыс. человек. Фоторепортаж

Сегодня 17.16
На греческом острове Родос шестой день продолжаются масштабные лесные пожары, из-за которых власти эвакуировали около 30 тыс. человек, сообщает 24 июля Euronews. Среди эвакуированных есть туристы. Министр по вопросам климатического кризиса Греции Василис Кикилиас назвал это "крупнейшей эвакуацией за всю историю страны". Огневой фронт растянулся на 9 км. Только за последние сутки пожарные обнаружили 46 новых очагов пламени, тушение осложняется ветром и жарой. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на Родосе может достигнуть 44 °C. По данным властей, тушение пожаров займет еще как минимум несколько дней. Грекам помогают пожарные из Франции, Италии, Израиля и Кипра. Лесной пожар также стал причиной эвакуации с популярного у туристов острова Корфу, сообщает Reuters. Официальные лица заявили, что угроза новых пожаров высока почти во всех регионах страны. Фотографии с места событий опубликовало агентство EPA.
Теги: Греция, погода, жара, лесные пожары
 

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