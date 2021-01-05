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В Ужгороде женщина родила четверню

В роддоме Ужгорода в ночь на 5 января 20-летняя женщина родила троих мальчиков и девочку. Дети сейчас в палате интенсивной терапии.

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Дети родились весом от 1260 грамм до 1460 грамм
Дети родились весом от 1260 грамм до 1460 грамм
Фото: Богдан Андріїв / Facebook

В роддоме Ужгорода женщина родила четверых детей. Об этом сообщает портал "Новини Закарпаття" 5 января.

Троих мальчиков и девочку женщина родила в ночь на 5 января на 30-й неделе беременности путем кесарева сечения. Это были ее первые роды.

Дети весом 1260 граммов, 1300 граммов, 1300 граммов и 1460 граммов сейчас находятся в палате интенсивной терапии под присмотром врачей. Жизни матери ничего не угрожает.

Как сообщили медики, они не помнят, чтобы в этом роддоме рождалась четверня.

Журналист Виталий Глагола в Facebook сообщил, что роженицу зовут Лариса, ей 20 лет.

Он рассказал, что врач Руслан Федько проводил кесарево сечение по авторской методике, которая позволяет родить детей "в рубашке", "что практически исключает травматизацию центральной нервной системы, и является максимально щадящей по отношению к хрупкому недошенному их организму".

https://www.facebook.com/vglagola/posts/10221904134623777

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ужгород, роддом, дети
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