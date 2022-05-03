В Василькове хотят установить памятник петушку из Бородянки и возобновить его производство

"Если ты творческая и активная личность, имеешь соответствующую специальность и опыт, ценишь культурное наследие и мастерство гончаров васильковской майолики, желаешь оставить о себе яркий след в культурном пространстве Украины – приглашаем к участию в создании проекта памятного знака (монументально-декоративной скульптуры) знаменитому васильковскому петушку, ставшему символом несокрушимости и победы над тьмой", – написала она.

Свой проект и материалы относительно его видения с указанием ориентировочной стоимости проекта (с нуля до его полной реализации) нужно присылать на почту [email protected]

Как рассказала "Украинской правде" Баласинович, заявки на проекты будут приниматься ориентировочно до конца мая. По ее словам, по состоянию на 2 мая уже поступило три проекта памятника петушку васильковской майолики.

"Предлагают разные варианты. Мы уже думали о петухе-фонтане. Хотим, чтобы это было не банально, а интерактивно", – подчеркнула мэр города.

При этом тратить средства из бюджета на установку монумента не планируют. Баласинович говорит, что власти будут просить средства у дружественных международных организаций и городов-побратимов.

Также мэр считает, что в городе могут возобновить работу майоликового завода: уже идут переговоры, чтобы вернуть завод в коммунальную собственность. Как пояснила Баласинович, раньше в Василькове функционировал завод по изготовлению майоликовых изделий (керамической посуды и зверей), он был визитной карточкой города. Но затем предприятие приватизировали, производство постепенно начало сокращаться, а сейчас завод вообще не работает.

Идею возродить майоликовое производство решили реализовать, начав с установления памятника петушку, который будет максимально похож на оригинал, уцелевший после авиаудара по дому в Бородянке. В планах – запустить массовое производство керамических петушков. По словам Баласинович, уже даже начали регистрацию торговой марки, которая будет свидетельствовать о том, что это украинский васильковский петушок.

Также в городе хотят открыть вареничную, стилизованную в майоликовом стиле, где будут подавать блюда в аутентичной посуде. Еще планируется запустить учебные мастер-классы для детей по изготовлению таких изделий, чтобы в Васильков ехала вся Украина.

"В планах – разработать туристический маршрут, ведь рано или поздно война закончится, Украина отстроится. Она будет популярна для иностранцев", – считает Баласинович.