В Виннице сын судьи выиграл Toyota Corolla в конкурсе от мэрии. Это будет четвертое авто в семье

"20 велосипедов и 20 телевизоров разыграли среди 28 087 вакцинированных жителей общины, которые присоединились к акции... Определение победителей производилось автоматически с помощью электронного сервиса random.org. Система сформировала список 40 потенциальных победителей. Затем состоялся розыгрыш суперприза – автомобиля Toyota Corolla. За него соревновались все участники акции – 28 147 винничан", – рассказали в мэрии.

Призы победителям должны вручить 21 декабря.

Местное издание "20 минут" написало, что Смилянец – сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смилянца. В пресс-службе суда эту информацию журналистам подтвердили.

22-летний победитель конкурса рассказал, что вакцинировался в конце сентября. Потом увидел в Facebook объявление о розыгрыше и решил поучаствовать в нем.

"Я ожидал, что будут негативные комментарии по поводу отца и моей семьи. По условиям конкурса, насколько я знаю, нет ограничений, где ты или твои родственники работают", – сказал Смилянец.

Он сообщил, что пользуется машиной отца, личного авто у него нет.

В декларации Эдуарда Смилянца указаны три автомобиля – Daewoo Lanos 2006 года, Chevrolet Aveo 2011-го и Mercedes-Benz GLE 250 2018-го.

В положениях конкурса сказано, что в акции не могут участвовать работники исполнительных органов и депутаты Винницкого городского совета. О судьях и их родственниках в документе не упоминается.