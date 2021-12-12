В Виннице установили "красную лавку", символ противодействия домашнему насилию – МВД

Инициировала установку лавки на проспекте Космонавтов общественная организация "Центр развития "Пангея Ультима". На скамейке размещены таблички с информацией о службах, которые оказывают помощь жертвам насилия и предотвращают такие преступления. Красный цвет символизирует пролитую кровь жертв домашнего насилия, уточнили в релизе.

Идея установки "красной лавки" родилась в 2014 году в Италии, в последние годы она получила распространение в мире.

"Винница – первый город в Украине, перенявший такую инициативу. "Красную лавку" установили на аллее в спальном районе городе, где отдыхают многие горожане", – подчеркнули в МВД.

Заместитель начальника сектора противодействия домашнему насилию Винницкого районного управления полиции Евгений Скоромец считает, что установка скамейки поможет донести до местных жителей информацию о проблеме домашнего насилия.

Фото: mvs.gov.ua