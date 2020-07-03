В Волынской области усилили карантин

Волынская область занимает четвертое место в Украине по распространению коронавирусной инфекции, отметили в Волынской облгосадминистрации.

С 3 июля в Волынской области усиливается карантин в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. Об этом говорится на сайте Волынской облгосадминистрации.

Усилить карантин на территории области решили по рекомендации главного государственного санитарного врача области Наталии Янко. По ее словам, анализ эпидемической ситуации показывает, что заболеваемость COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне. Волынь по показателям занимает четвертое место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.

"В течение последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по двум из четырех определенных критериев: коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 растет и составляет 21,3%, 23,1%, 24,1% при рекомендуемом не более 11%. Еще один превышенный показатель – динамика случаев инфицирования ежедневно увеличивается и составляет соответственно 10,4%, 19,4% и 24,5% (при рекомандованном не более 10%)", – отметила главный санврач области.

Она добавила, что самые высокие уровни заболеваемости зафиксированы в Камень-Каширском, Киверцивском и Ратновском районах.

"За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе, где составляет 60,3 на 100 тыс. населения, и в Луцке – 47,8", – добавила Янко.

Среди основных дополнительных противоэпидемических мероприятий, которые приняли члены комиссии – запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении в Шацком районе. Также буду проводиться проверки заведений на всей территории области, предоставляющих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей.

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению COVID-19.

По состоянию на 3 июля, в Волынской области COVID-19 подтвержден у 2571 человека, из 786 вылечились, а 63 – умерли. Всего в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.