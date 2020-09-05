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В Вооруженных силах Украины за сутки выявили 50 новых случаев COVID-19

За время пандемии коронавируса в Вооруженных силах Украины выздоровели 1286 человек, шесть человк умерли. Об этом сообщили Командовании медицинских сил ВСУ.

Состояние здоровья заболевших удовлетворительное, отметили в Командовании медвойск
Состояние здоровья заболевших удовлетворительное, отметили в Командовании медвойск
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 618 человек, за сутки было зафиксировано 50 новых случаев. Об этом сообщило Командование медицинских сил ВСУ в Facebook 5 сентября.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр – пять военнослужащих и один работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – один военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – один военнослужащий, Белоцерковский военный госпиталь – двое 2 военнослужащих и один работник ВСУ, Черниговский военный госпиталь – двое военнослужащих, Полтавский военный госпиталь – один военнослужащий, изолятор воинской части Харьковской области – четверо военнослужащих), отмечено в сообщении.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 человека, у них наблюдается легкое течение заболевания, отметили в командовании.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1286 человек, летальных исходов отмечено шесть. На изоляции находится 570 человек. У 22 военнослужащих изоляция закончится в ближайшие трое суток, проинформировали в ВСУ.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/170004511273187

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 – 2,8 тыс. человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811. 61 649 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 69 327 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, лечение, ВСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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