В Закарпатье призвали власть и общественность помочь развитию туризма в горных районах области

Жители двух общин в Закарпатье заявили о желании развивать туризм Фото: Ясінянська територіальна громада / Facebook

Обращение подписали главы и жители обеих общин.

"Наши общины, пользуясь опытом горных регионов стран Евросоюза, решили развивать отрасль туризма. Так возникла идея создания горнолыжных курортов. Знаем, что курортное дело быстро развивает депрессивные горные районы. [...] В то же время некоторые хотят не допустить развития Ясинянской и Усть-Чернянской общин", – говорится в тексте.

Его авторы отмечают, что уже пять лет длится судебная тяжба относительно утвержденного туристически-рекреационного комплекса с условным названием "Свидовец".

"Суды подтверждают нашу правоту. [...] Мы абсолютно уверены в законности собственных действий. Но отдельная группа людей, в том числе не граждан Украины (представителей ЕС, у которых успешно работают большие горнолыжные курорты), пытаются заблокировать наш проект всеми способами. Создается впечатление, что их деструктивная работа хорошо оплачивается теми, кто, очевидно, хочет сберечь монополию на мировом рынке горнолыжного отдыха", – считают в общинах.

Они попросили власть "занять четкую государственную позицию, поддержать проекты общин, которые выгодны украинцам", и принять их видение "основного направления капиталовложений в будущее развитие Ясинянской долины и Усть-Чернянского края".