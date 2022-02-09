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"Велике смартфоництво", "єБатюшка" к годовщине ПЦУ и "єБак" по сортировке мусора. Соцсети отреагировали на инициативу Зеленского по раздаче смартфонов

Зеленский заявил что вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны
Зеленский заявил что вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Блогер из Луцка Павел Березюк опубликовал в группе "Хєровий Луцьк" в Facebook подборку мемов.

"Велике смартфоництво" и "єБабуся": украинцы шутят о новой инициативе Зеленского по поводу бесплатных смартфонов для вакцинированных пенсионеров", – написал он.

https://www.facebook.com/XerovuLutsk/posts/5161296393880326

В паблике "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація" в Facebook опубликовали стихотворение, посвященное смартфонам, в котором есть слова: "Єдідусь заглянув в лічку і мало не впав. Бравий турок єбабусі придане прислав. І скінчилась епопея Діджиталізація. Єбабуся робить селфі вже в реанімації".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491238842560500&id=100050231660709

Главный редактор издания "Бабель" Евгений Спирин предложил государству заботиться "о своем народе, о его моральном, физическом и психическом благосостоянии".

"Поэтому вслед за "єБабусею" в "Дії" появится "єБустер" для ревакцинации, "єБаня" – программа президента в рамках кампании "Большой год чистых гениталий" и, конечно, "єБатюшка" к годовщине ПЦУ. Над программой по сортировке мусора "єБак" еще работают. Также в бета-тестинге сервис городских урбанистов, пока для пригорода – "єБуча", – пошутил журналист.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5315124268522377

Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ", обратился в Facebook к Зеленскому с требованием инициировать программы "єКомбригуся", "єКомбатуся" и "єКомротуся".

"И обеспечьте, наконец, военные и командные пункты защищенными смартфонами, планшетами, компьютерами, принтерами, роутерами, кабелем и экранами, потому что граждане вынуждены покупать для армии обычные незащищенные приборы, в то время как вы тратите средства армии на банальный подкуп избирателей раздачей 1 тыс. грн и смартфонов", – добавил Бутусов.

Он посоветовал Зеленскому выделять деньги "не на свой рейтинг, а на армию".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223778240995743

Бизнесмен Александр Деркач написал, что еще на днях был полон сил и жизненных планов, мог отжаться 60 раз от пола.

"А сегодня встал в очередь за бесплатным смартфоном для тех, кому за 60. Ищу, где записаться на курсы ТікТок. Чувствую себя полным "єДідусем", – заявил Деркач.

https://www.facebook.com/oleks.derkach/posts/3195242687426569

Журналист Александр Голубов назвал инициативу президента глумлением.

"Интересно, когда до целевой аудитории начнет доходить, что ее не просто презирают, а откровенно над ней глумятся?" – отметил он.

https://www.facebook.com/golubovalex/posts/10224672330947715

Бывший замглавы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сравнил выдачу 1 тыс. грн и смартфонов за вакцинацию с "Латинской Америкой эпохи [президента Венесуэлы] Уго Чавеса и супругов Перон".

https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/5006739799392213

Нардеп от "Голоса", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк опубликовал в Facebook инфографику аукционов облигаций внутреннего госзайма и расходы госбюджета. Политик раскритиковал инициативу Зеленского.

"Они могут это делать. Борьба за рейтинг – это естественно для политиков. Но какого черта все это делается за средства налогоплательщиков? Вот все то же самое за свои сделали бы?! Два слайда показывают, как трудно нам дается привлечь средства и как они бездарно тратились", – сообщил нардеп.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/3063392927253521

"Говорят, смартфон можно будет обменять на лекарства или продать и заплатить за коммуналку", – пошутил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4796692583733559

Политтехнолог Тарас Березовец в Telegram опубликовал фото Зеленского с родителями, где отец и мать президента названы "ЗеДідуся" и "ЗеБабуся", а глава государства – "ЗеДій".

Главный редактор "КП в Украине" Оксана Богданова опубликовала скриншот опроса о том, как назвать президентский проект. Один из вариантов – "бабусяфон". Журналист назвала инициативу примером откровенного эйджизма.

"В представлении власти женщина в 60 – это бабка, которая будет рада бесплатному смартфону. Стареть в Украине – это страшно", – отметила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5012664275463798&id=100001608248922

Теги: Украина, налоги, Тарас Березовец, Андрей Магера, Юрий Бутусов, вакцинация, смартфон, Владимир Зеленский, соцсети, украинцы, пенсионеры, мусор, власть, Михаил Ткач, диджитализация, блогер, коронавирус, Ярослав Железняк, эйджизм, бизнесмен
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