Венедиктова представила нового прокурора Одесской области

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поставила задачу перед новым главой Одесской областной прокуратуры Сергеем Костенко укрепить законность и правопорядок в области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила в Facebook 5 февраля нового главу Одесской областной прокуратуры, им стал Сергей Костенко.

"Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях", – написала генпрокурор.

Венедиктова поставила перед новым главой прокуратуры задачу укрепить законность и правопорядок в области.

По информации одесского издания "Думская", Костенко был заместителем прокурора Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды – заместителем прокурора области, членом квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе Одесской области. В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию, тогда же его приняли на работу в органы прокуратуры. На должность прокурора Одесской области претендовал Игорь Проценко, занимавший ее в 2010–2011 годах. Ради этого он отказался от депутатского мандата Одесского горсовета, куда попал от партии "Доверяй делам", пишет Думская.