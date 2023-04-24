Венгрия заявила о системной ошибке пограничного контроля на всех границах. ГПСУ сообщает, что пропуск людей и машин остановлен

По данным ГПСУ, оформление лиц и транспортных средств остановлено с 16:00.
"По информации от венгерских коллег, база данных пограничной полиции Венгрии временно приостановила функционирование. О возобновлении оформления на венгерской стороне будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Пограничная полиция Венгрии, в свою очередь, сообщила на сайте, что в 15.20 на всех пограничных переходах страны произошла ошибка в системе оформления.
"В ответ на проблему был введен упрощенный пограничный контроль, чтобы снизить время ожидания", – объяснили правоохранители.