Власти Одесской области заявили об угрозе наводнения

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что регион "готовится к встрече с природным бедствием".

По его словам, в область "движется большое количество воды из Западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения".

Он призвал жителей региона отказаться от отдыха возле рек или лиманов в ближайшие дни. "Это может быть смертельно опасно", – сказано в заявлении Куцого, поступившем в распоряжение редакции "ГОРДОН".