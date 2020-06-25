Власти Одесской области заявили об угрозе наводнения

По его словам, в область "движется большое количество воды из Западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения".
Он призвал жителей региона отказаться от отдыха возле рек или лиманов в ближайшие дни. "Это может быть смертельно опасно", – сказано в заявлении Куцого, поступившем в распоряжение редакции "ГОРДОН".
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