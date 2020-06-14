Внедорожник Toyota 12 раз за день нарушил скоростной режим в Украине – МВД

Министерство внутренних дел Украины назвало антирекорды нарушения скоростного режима, зафиксированные 13 июня на автодорогах страны автоматической системой.

13 июня украинская система видеофиксации нарушений скоростного режима выявила автомобиль, который 12 раз за сутки нарушил правила дорожного движения (ПДД). Об этом 14 июня проинформировало в Facebook Министерство внутренних дел Украины.

"Антирекорды нарушений скоростного режима за 13 июня... Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA 339***. Он нарушал скоростной режим аж 12 раз за вчера", – говорится в сообщении.

Машина Toyota RAV 4 – внедорожник. Его нарушение ПДД было зарегистрировано, в частности, утром на 45-м километре автодороги Киев – Ковель.

По данным МВД, всего за прошедшие сутки камеры автоматической системы выявили 45 автомобилей, двигавшихся со скоростью более 170 км/час, в том числе Mercedes S63 AMG, который на трассе Киев – Харьков на 101-м километре от столицы разогнался до 217 км/час, притом что максимально разрешенная скорость – 110 км/час.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.