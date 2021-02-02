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Во Львове начали использовать кофе для борьбы с гололедом. Дорожки посыпали пока только в одном парке

В рамках пилотного проекта в одном из парков Львова просушенной кофейной гущей посыпали 200 метров дорожек. Идею увидели в соцсетях, гущу решили использовать, так как она имеет абразивные свойства, не вредит зеленым насаждениям, и ее не нужно собирать после использования, сообщили в горсовете.

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Кофейную гущу во Львове решили использовать для борьбы с гололедом впервые
Кофейную гущу во Львове решили использовать для борьбы с гололедом впервые
Фото: city-adm.lviv.ua

1 февраля во Львове начали реализацию пилотного проекта, в рамках которого будут использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом. Дорожки посыпали пока только в парке "700-летие Львова", проинформировала пресс-служба горсовета. 

Гуща после приготовления кофе имеет абразивные свойства, не вредит зеленым насаждениям, и ее не нужно собирать после использования, отметили в горсовете.

Эту идею советница городского головы Ирина Оршак увидела в социальных сетях. 

"В Facebook одна общественная организация Киева написала, что в странах Европы так борются с гололедом в парках. Я подумала: почему бы так не сделать у нас? [...] Львовяне и гости города очень любят пить кофе, потому генерируется много ее остатков. Есть кафе, через которые проходит 400 чашек кофе в день, есть тысячи, а есть десятки", – рассказала Оршак. 

Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua

По ее словам, дороги и внутриквартальные дорожки у домов посыпать гущей не будут. Пока речь идет только о парках. 

"Посмотрим, как это сработает. Когда будет хорошая погода, то посмотрим, будет таять лед. Он тает за счет того, что гуща темная и, впитывая солнечные лучи, расщепляет лед. Мы надеемся, что это будет хорошее экологическое и экономическое решение, ведь кафе предоставляют нам этот ресурс бесплатно", – сказала Оршак.

Всего в парке "700-летие Львова" посыпали 200 метров дорожек. На это ушло 20 кг просушенной гущи из кофейных аппаратов. 

Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua

В Украине ежегодно зимой дороги посыпают смесью из песка и соли, в некоторых городах – бишофитом (магниевая соль, более экологичный, но более дорогой материал), писал в 2019 году тогдашний замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк в блоге для "Укринформа". По его данным, на дороги страны высыпают "сотни тысяч тонн" смеси из песка и соли. Такой метод вредит экологии, а также приводит к коррозии, вследствие чего разрушаются дороги, мосты и автомобили, отмечал Лавренюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Украина, горсовет, гололед, кофе, дороги, Юрий Лавренюк
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