Во Львове в городке для переселенцев произошло массовое отравление

Отмечается, что были госпитализированы 11 человек, из них девять детей до 17 лет. Пострадавшие поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, диарею. При активном осмотре медицинскими работниками проживающих в городке обнаружен еще 21 больной с легким течением, из них 12 детей до 17 лет. Больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник Львова.

Помещение в городке продезинфицировано, обстоятельства происшествия выясняются. В больнице пациентам предоставляется полный комплекс лечебно диагностических мероприятий, отметила Иванченко-Тимко.