В Тегеране прошли протесты из-за участившихся отравлений в школах. Власти Ирана обвиняют "врагов"

Отравления происходят чаще в школах для девочек Фото: ЕРА

Протестовать выходили родители, они требовали обеспечить безопасность их детей и "скандировали лозунги с осуждением иранских властей, однако силовики не предпринимали каких-либо действий в отношении протестующих".

Агентство отмечает, что случаи отравления были в Иране преимущественно в "школах для девочек".

7 марта акцию протеста намерены организовать в городах Ирана преподаватели школ.

По данным "Анадолу", известно об отравлениях примерно в 30 школах.

3 марта иранское агентство ИРНА рассказало о реакции на отравления президент Ирана Ибрагима Раиси. Он заявил, что это "враги стремятся показать, что школы небезопасны, чтобы разочаровать иранский народ" и устроить беспорядки в разных регионах страны.

По словам Раиси, "заговоры врагов были сорваны благодаря бдительности народа".