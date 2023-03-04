В Тегеране прошли протесты из-за участившихся отравлений в школах. Власти Ирана обвиняют "врагов"

Протестовать выходили родители, они требовали обеспечить безопасность их детей и "скандировали лозунги с осуждением иранских властей, однако силовики не предпринимали каких-либо действий в отношении протестующих".
Агентство отмечает, что случаи отравления были в Иране преимущественно в "школах для девочек".
7 марта акцию протеста намерены организовать в городах Ирана преподаватели школ.
По данным "Анадолу", известно об отравлениях примерно в 30 школах.
3 марта иранское агентство ИРНА рассказало о реакции на отравления президент Ирана Ибрагима Раиси. Он заявил, что это "враги стремятся показать, что школы небезопасны, чтобы разочаровать иранский народ" и устроить беспорядки в разных регионах страны.
По словам Раиси, "заговоры врагов были сорваны благодаря бдительности народа".