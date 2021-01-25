Во Львовской области обнаружили хантавирус

Острое инфекционное вирусное заболевание, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, переносят крысы.

Больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса Фото: depositphotos.com

Во Львовской области подтвердили случай заражения хантавирусом. Об этом главный санврач региона Наталия Тимко сегодня сообщила изданию Zaxid.net.

Заболел житель Дрогобычского района. Мужчина обратился к врачам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах. У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом.

У мужчины взяли анализы для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве, где подтвердили, что мужчина инфицирован хантавирусом. Где именно произошло заражение, неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса.

Заболевший сначала лечился в областной инфекционной больнице, потом его направили во Львовскую областную клиническую больницу, поскольку он имел серьезные проблемы с почками. Сейчас его уже выписали домой.

Издание "Львівський портал" со ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава сообщало о случае хантавируса во Львове еще в октябре 2019 года. Тогда в реанимацию попал 22-летний студент. Медики предположили, что он мог заразиться из-за использования в качестве приправы необработанных семян тмина.

Всего, по данным издания, с 2010 года в Украине зафиксировали 24 случая этого заболевания – в Киевской, Сумской и Закарпатской областях.

Заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами, вдыхание испарений от выделений грызунов, работу с сеном или соломой, в которых побывали зараженные грызуны, употребление термически необработанных овощей, в которые могли попасть выделения.

В марте 2020 года в Китае подтвердили смерть от хантавируса. Скончался мужчина из провинции Шаньдун.

В середине ноября хантавирус выявили в Европе. В Германии молодая пациентка заразилась от своей домашней крысы. Пациентку госпитализировали с почечной недостаточностью.

Профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград отметила, что в отличие от коронавируса, хантавирус не вызывает эпидемий, поскольку на данный момент нет подтвержденных случаев их передачи от человека к человеку.