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Водитель такси Uber высадил Супрун и ее мужа из машины за рассказ о COVID-19

Таксист Uber высадил из машины бывшую и.о. министра здравоохранения Украины Уляну Супрун и ее мужа Марка за просьбу опустить стекло на окне. Водитель сказал, что не сделает этого из-за сквозняка, а экс-глава Минздрава говорила ему о вероятности заболеть COVID-19 в машине.

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Супрун начала медреформу в 2018 году
Супрун начала медреформу в 2018 году
Фото: ulanasuprun / Instagram

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, как ее с супругом на полпути высадил таксист Uber после их просьбы открыть окно, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в машине. Об этой истории она рассказала у себя в Facebook 28 декабря.

"Все уже знают, что вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего, это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси", – написала бывшая и.о. главы Минздрава.

После этого Супрун расписала исследование о снижении риска заболевания COVID-19 в машине.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2843380285946520

"Исследователи создали компьютерную модель, которая имитировала поток воздуха внутри компактного автомобиля. На основе этой модели они имитировали различные сценарии езды в машине: с открытыми окнами и закрытыми окнами. Целью было определить, каким образом ездить будет безопаснее. Та модель, которая демонстрировала поток воздуха при открытых окнах, показала низкую концентрацию воздушных частиц, которые теоретически могут передавать вирус между людьми. Зато наихудшим сценарием оказалась езда с закрытыми наглухо окнами и кондиционером или отоплением", – сообщила Супрун.

Исходя из этой информации Супрун вместе с супругом Марком каждый раз при поездке в такси просят водителей приоткрывать хотя бы одно окно.

"Сегодня поступили так же – попросили опустить стекло на одном окне на два сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за сквозняка. Он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха", – написала она.

Супрун начала рассказывать таксисту о необходимости циркуляции воздуха в машине и о результатах исследования, которое она прочитала.

"Он не захотел нас слушать. Зато предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", – выразила свое негодование Супрун.

В итоге они вызвали другую машину такси Uber, водитель которой открыл окно после соответствующей просьбы и довез их до пункта назначения.

Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины с августа 2016-го по август 2019 года. При ней в апреле 2018 года в стране началась медреформа. На первом этапе украинцам позволили выбирать семейного врача и подписывать с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов. Больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов 5 мая анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

Теги: автомобили, такси, воздух, Uber, Уляна Супрун, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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