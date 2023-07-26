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Военным уже передали 14 разведкомплексов "Шарк" в рамках инициативы "Око за око"

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Очередную партию комплексов получили 44-я отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений сил обороны и 190-й учебный центр ВСУ
Очередную партию комплексов получили 44-я отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений сил обороны и 190-й учебный центр ВСУ
Фото: okko.ua

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" на днях передали еще три разведкомплекса "Шарк" военным, средства на производство которых удалось аккумулировать благодаря совместной инициативе "Око за око". Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе ОККО.

На этот раз комплексы получили 44-я отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений сил обороны, которое сейчас работает на юге, и 190-й учебный центр ВСУ. По состоянию на сегодняшний день на передовой уже работает 14 разведкомплексов. Еще 11 уже закуплены и готовятся к передаче.

"При поддержке "Шарков" на передовой уничтожено много вражеской техники на тысячи миллионов долларов, среди них самоходные пусковые установки "Бук М2", "Бук М3", буксируемые артиллерийские пушки разных типов, САУ, танки, крайне редкая вражеская РЛС "Ястреб АВ" и т.д." – отметили в компании. 

Каждый разведкомплекс состоит из двух беспилотников с качественными видеокамерами, способными осуществлять трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч, пусковой установки-катапульты, а также наземной станции управления, интегрированной в проходимое авто.

В рамках инициативы закуплены 25 дополнительных бортов для быстрой замены потерь на передовой. 10 из них уже переданы производителем "Укрспецсистемс".

Фото: okko.ua
Фото: okko.ua

Контекст:

"Око за око" – это совместная инициатива ОККО и "Повернись живим", которая проходила с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023-го. В частности, с каждого литра топлива Pulls, проданного на заправках ОККО, в этот период по 1 грн перечислялось на "Шарки". Сейчас компания и фонд по аналогичной механике работают уже со второй инициативой – "Око за око 2. Озброїмо ТрО до зубів". На сегодняшний день 50% от необходимых 400 млн грн на вооружение бригад территориальной обороны уже аккумулировано.

Теги: военные, вооружение, разведка, оборона, беспилотники, ВСУ, ОККО, Повернись живим
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