Военным уже передали 14 разведкомплексов "Шарк" в рамках инициативы "Око за око"

На этот раз комплексы получили 44-я отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений сил обороны, которое сейчас работает на юге, и 190-й учебный центр ВСУ. По состоянию на сегодняшний день на передовой уже работает 14 разведкомплексов. Еще 11 уже закуплены и готовятся к передаче.

"При поддержке "Шарков" на передовой уничтожено много вражеской техники на тысячи миллионов долларов, среди них самоходные пусковые установки "Бук М2", "Бук М3", буксируемые артиллерийские пушки разных типов, САУ, танки, крайне редкая вражеская РЛС "Ястреб АВ" и т.д." – отметили в компании.

Каждый разведкомплекс состоит из двух беспилотников с качественными видеокамерами, способными осуществлять трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч, пусковой установки-катапульты, а также наземной станции управления, интегрированной в проходимое авто.

В рамках инициативы закуплены 25 дополнительных бортов для быстрой замены потерь на передовой. 10 из них уже переданы производителем "Укрспецсистемс".

Фото: okko.ua