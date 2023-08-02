Военный бухгалтер в Одесской области присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов, его задержали – СБУ

Чиновник начислял зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в ВСУ, отметили в СБУ Фото: od.npu.gov.ua

Отмечается, что незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части.

"По данным следствия, чиновник начислял зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в ВСУ. Установлено, что "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум-класса. При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн грн бюджетных средств", – сказано в сообщении.

Как указали в СБУ, бухгалтер вносил недостоверную информацию в зарплатные ведомости и списки на премирование личного состава воинской части.

"Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона. Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту работы и проживания бухгалтера, в ходе которых был обнаружен автомобиль Audi Q7, гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги, добавили в СБУ.

"Также обнаружено почти 2,5 млн грн присвоенных средств на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил деньги в долг. Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу", – рассказали в спецслужбе.

Задержанному военному бухгалтеру сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ему грозит до восьми лет тюрьмы.