Почти 100 обысков в военкоматах 11 регионов. В ОГПУ рассказали о масштабной схеме выдачи справок о признании мужчин непригодными к воинской службе за $6 тыс.

Отмечается, что в ходе обысков была обнаружена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, другие медицинские и учетные документы.
В то же время по адресам мест проживания уклонистов обнаружены и изъяты оригиналы справок о непригодности к воинской службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к воинской службе, добавили в ОГПУ.
"По данным следствия, должностные лица районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии (ВВК), при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к воинской службе по состоянию здоровья. В дальнейшем военнообязанных снимали с воинского учета. Такая услуга в среднем стоила $6 тыс." – сказано в сообщении.
В ОГПУ рассказали, что во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВВК, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо сведений в электронной системе здравоохранения.
"Полученные справки о непригодности к воинской службе они использовали для выезда за границу", – говорится в сообщении.
На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.
27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу.
ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро. 21 человеку сообщили о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек.
За месяц проверок военкоматов предварительно установили 11 человек, у которых есть "определенные признаки незаконного обогащения", сообщили 31 июля в Минобороны.