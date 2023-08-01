Почти 100 обысков в военкоматах 11 регионов. В ОГПУ рассказали о масштабной схеме выдачи справок о признании мужчин непригодными к воинской службе за $6 тыс.

Работники военкоматов при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к воинской службе по состоянию здоровья, отметили в ОГПУ Фото: gp.gov.ua

Отмечается, что в ходе обысков была обнаружена и изъята медицинская документация, журналы регистрации медицинских заключений, справок амбулаторных пациентов, другие медицинские и учетные документы.

В то же время по адресам мест проживания уклонистов обнаружены и изъяты оригиналы справок о непригодности к воинской службе по состоянию здоровья, временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к воинской службе, добавили в ОГПУ.

"По данным следствия, должностные лица районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии (ВВК), при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к воинской службе по состоянию здоровья. В дальнейшем военнообязанных снимали с воинского учета. Такая услуга в среднем стоила $6 тыс." – сказано в сообщении.

В ОГПУ рассказали, что во время проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВВК, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо сведений в электронной системе здравоохранения.

"Полученные справки о непригодности к воинской службе они использовали для выезда за границу", – говорится в сообщении.