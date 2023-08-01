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В Полтавской области задержали сотрудника военкомата. Его подозревают в помощи уклонистам

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Сотруднику военкомата готовят подозрение
Сотруднику военкомата готовят подозрение
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила 1 августа о разоблачении коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. По версии следствия, он принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу.

За $6 тыс. он изготавливал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины, говорится в сообщении.

По материалам следствия фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу, говорится в сообщении.

В СБУ заявляют, что сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем снимали с военного учета. По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника, когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку, отметили в пресс-службе.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных центрах комплектования правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов, говорится в сообщении.

Фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Контекст:

На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.

27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу. 

ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро. 21 человеку сообщили о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек.

За месяц проверок военкоматов предварительно установили 11 человек, у которых есть "определенные признаки незаконного обогащения", сообщили 31 июля в Минобороны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, коррупция, мобилизация, военкомат, Служба безопасности Украины
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