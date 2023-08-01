В Полтавской области задержали сотрудника военкомата. Его подозревают в помощи уклонистам

За $6 тыс. он изготавливал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины, говорится в сообщении.

По материалам следствия фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу, говорится в сообщении.

В СБУ заявляют, что сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем снимали с военного учета. По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника, когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку, отметили в пресс-службе.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных центрах комплектования правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов, говорится в сообщении.

Фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.