Сотрудника военкомата во Львовской области задержали на взятке, он обещал помочь с уклонением от мобилизации – полиция

"Установлено, что за денежное вознаграждение инструктор одного из районных центров комплектования и социальной поддержки помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. За $2 тыс. он способствовал в решении вопроса о восстановлении ранее потерянного военного билета без физического присутствия военнообязанного во время прохождения военно-врачебной комиссии. Также гарантировал, что в процессе обновления документов последний не будет мобилизован в ВСУ", – говорится в сообщении.

29 июля фигуранта задержали, как пишут в полиции, при получении $2 тыс. неправомерной выгоды.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 130 тыс. грн.