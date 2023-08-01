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ПОЛИТИКА

Сотрудника военкомата во Львовской области задержали на взятке, он обещал помочь с уклонением от мобилизации – полиция

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Сотруднику военкомата объявили подозрение по статье "злоупотребление влиянием"
Сотруднику военкомата объявили подозрение по статье "злоупотребление влиянием"
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook

Правоохранители заблокировали очередную коррупционную схему уклонения от призыва с участием служащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) во Львовской области. Об этом заявили 31 июля в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Установлено, что за денежное вознаграждение инструктор одного из районных центров комплектования и социальной поддержки помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. За $2 тыс. он способствовал в решении вопроса о восстановлении ранее потерянного военного билета без физического присутствия военнообязанного во время прохождения военно-врачебной комиссии. Также гарантировал, что в процессе обновления документов последний не будет мобилизован в ВСУ", – говорится в сообщении. 

29 июля фигуранта задержали, как пишут в полиции, при получении $2 тыс. неправомерной выгоды.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 130 тыс. грн.

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Контекст:

На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.

27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу. 

ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро. 21 человеку сообщили о подозрении, в суд направлено восемь обвинительных актов в отношении 16 человек.

За месяц проверок военкоматов предварительно установили 11 человек, у которых есть "определенные признаки незаконного обогащения", сообщили 31 июля в Минобороны.

Теги: коррупция, полиция, мобилизация, военкомат, Львовская область, Национальная полиция
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